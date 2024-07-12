شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. ضبط قرابة 45 كيلو من الكوكايين جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدى أمحمد بالجزائر، عن ضبط قرابة 45 كلجم من الكوكايين بولاية تمنراست جنوب البلاد، مع إيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت.

وأفاد بيان لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أن "العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة المنظمة و الاتجار بالمخدرات، حيث تحركنا على إثر معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية تقوم باستيراد المخدرات ونقلها وتوزيعها من ولاية تمنراست إلى باقي الولايات وتبييض عائداتها الإجرامية".

وأضاف: "توصل التحقيق الابتدائي إلى ضبط 44 كلغ و 278 غراما من مادة الكوكايين والكشف عن تورط شبكة تضم (17) شخصا، تم توقيف سبعة (07) منهم".

كما أكد أنه "بتاريخ 2024/07/10 تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي من أجل جنايات استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، والحيازة و الشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، بالإضافة إلى تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة".

هذا وأوضح البيان أنه "وبعد استجواب المتهمين أمام قاضي التحقيق، أصدر أوامر بإيداع خمسة متهمين رهن الحبس المؤقت، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين الموجودين في حالة فرار".