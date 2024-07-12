شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء فى قصف الاحتلال الإسرائيلى منزلا بمخيم النصيرات وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 3 فلسطينيين على الأقل، فجر اليوم الجمعة، عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى منزلا وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن 3 شهداء ارتقوا، بينهم رضيع عقب قصف طيران الاحتلال منزلا في منطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر أن عددا من المصابين، بينهم طفلة وصفت جروحها بالخطيرة، نقلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع نتيجة القصف.