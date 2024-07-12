شكرا لقرائتكم خبر عن خلفت دمارا هائلا.. الدفاع المدني الفلسطيني: انسحاب الاحتلال من حي الشجاعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلانالجمعة، 12 يوليو 2024 10:07 ص
أعلنت هيئة الدفاع المدني الفلسطيني انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من حي الشجاعية بغزة وخلفت دمارا هائلا والمنطقة أصبحت لا تصلح للحياة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
وأكد الدفاع المدني الفلسطيني انتشار آليات الاحتلال في شمال منطقة الصناعة بمدينة غزة والقذائف تتساقط على المواطنين، مشيرة إلى خروج مستشفى "أصدقاء المريض" عن الخدمة لتواجد جيش الاحتلال بمحيطه.
ونصحت هيئة الدفاع المدني سكان منطقتي الرمال والصبرة بأخذ أقصى تدابير السلامة والوقاية بسبب سقوط قذائف المدفعية من منطقة نتساريم والخط الشرقي.
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