شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل أجهزة جراحة العظام الدقيقة فى مستشفى شهداء الأقصى إثر انقطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، خرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة.

ونقلت وسائل الإعلام في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال لم يكتفى بإغلاق المستشفيات، بل تعمد عدم إدخال السولار؛ مما تسبب في انقطاع مستمر للتيار الكهربائي الذي أدى إلى تعطل جهازي جراحة العظام الدقيقة بمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، وهو المستشفى الذي يقدم الخدمات الطبية لآلاف النازحين والسكان.

وأدى تعطل الجهازين الرئيسيين لجراحة العظام الدقيقة إلى تأجيل عدد كبير من العمليات الجراحية المعقدة لمصابين بكسور شديدة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ عدة أشهر.

وقال رئيس قسم العمليات بمستشفى شهداء الأقصى محمد الفليت، "المستشفى لديها جهازان متنقلان، الأول أساسي والثاني جرى نقله من مستشفى ناصر قبل اقتحامها من قبل جيش الاحتلال قبل عدة أشهر".

وأضاف الفليت ، "للأسف استمرار انقطاع التيار الكهربائي تسبب في وقوع أعطال في هذه الأجهزة، وهي الآن بحاجة للصيانة، وهو أمر غير متوفر بالقطاع، وبالتالي لا يمكن إصلاحها إلا عبر توريد القطع من الخارج وبمبلغ مالي ضخم".

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى تراكم حالات الكسور المعقدة في المستشفى، قائلًا ، لا نستطيع إجراء العمليات التي تحتاج لتثبيت العظام نهائيا، الأمر الذي أدى إلى تراكم الحالات، والكثير من الناس تشتكي، خاصة مع بقاء العديدي منهم في المستشفى دون الإجراءات الطبية اللازمة.