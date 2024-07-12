شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين فى محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبنانى، اليوم الجمعة، استهداف مجموعة لجنود الاحتلال الإسرائيلى أثناء قيامها بأعمال التحصين و"التدشيم" فى محيط موقع حانيتا، عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بالأسلحة الصاروخية.

وذكر حزب الله - في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - إنه استهدف التجهيزات التجسسية في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة، وأصابها إصابةً مباشرة ما أدّى إلى تدميرها".

وفي السياق، تعرّضت آلية للجيش اللبناني من نوع "هافي"، اليوم، في مرجعيون لرشقات رشاشة إسرائيلية من قرية الغجر قرب الوزاني.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن الآلية أصيبت بشكل مباشر بأربع رصاصات، فيما نجت العناصر بأعجوبة من هذا الاعتداء.

من جهة أخرى، خرق الطيران الحربي الإسرائيلي، جدار الصوت على دفعتين في أجواء كسروان.

كما خرق جدار الصوت في أجواء الساحل الجبيلي، وصولا إلى الاجواء الشمالية ايضاً وصولا الى طرابلس، بالاضافة إلى الكورة والمتن.

وأطلق الجيش الإسرائيلي ليلا وحتى ساعات الصباح الأولى، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

كما أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدتي رامية وعيتا الشعب في القطاع الأوسط.

واستمر الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي بالتحليق فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

