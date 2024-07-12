شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية تقصف تمركزا لقوات الاحتلال فى نتساريم بصواريخ حاصب 111 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثت فصائل فلسطينية مسلحة، اليوم الجمعة، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة فى قطاع غزة.

ونشرت الفصائل الفلسطينية صورا من استهداف مقاتليها تمركزا لقوات الاحتلال في محور نتساريم بصواريخ "حاصب 111".

وأدخلت الفصائل الفلسطينية الصاروخ "حاصب 111" لأول مرة خلال المعارك الجارية مع قوات الاحتلال، إذ أعلنت عنه قبل أسبوع، ونشرت مشاهد توثق ما قالت إنها عملية إدخال صاروخ "حاصب" الخدمة.

وبثت الفصائل، مشاهد لعملية تجهير الصاروخ، وأرفقتها بجملة "أعددنا لكم حاصب نذيرا لموتكم".