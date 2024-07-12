شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدين هدم إسرائيل لمدرسة في الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أدان الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على هدم مدرسة في الضفة الغربية.



وكتب لويس ميجيل بوينو على موقع إكس: "إنني أدين هدم مدرسة في خلة عميرة في الضفة الغربية على يد اسرائيل، حيث أن الاتحاد الأوروبي من بين الجهات المانحة التي تمول المدرسة التي كانت توفر التعليم للأطفال المعرضين للخطر".



وأكد الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط، أن حرمان الأطفال من حقهم في التعليم أمر غير مقبول.



وقد قالت مصادر فلسطينية إن السلطات الإسرائيلية هدمت مدرسة و8 منازل وجرفت أراضي زراعية في الضفة الغربية.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان أن القوات الإسرائيلية اقتحمت خلة عميرة التابعة لبلدية "خلة المي" شرق يطا جنوب مدينة الخليل وهدمت مدرسة "خلة عميرة" الأساسية المختلطة.