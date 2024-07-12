شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": عدوان الاحتلال يحرم 600 ألف طفل في غزة تعليمهم والان نبدء بالتفاصيل

تدمير المدارس

الدمام - شريف احمد - أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن قطاع غزة على عتبة فقدان جيل كامل من الأطفال، نتيجة استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي للشهر العاشر على التوالي.وأشارت وكالة الغوث إلى أن أكثر من 600 ألف طفل لم يتمكنوا هذا العام من تلقي تعليمهم، بسبب استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.وأكدت أنه من الصعب للغاية استدراك الفاقد التعليمي، لافتة إلى أن ثلثي مدارس الأونروا دمرت وتحول بقيتها لمراكز إيواء لمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين.في السياق ذاته، أكدت إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو 16 ألف طفل استشهدوا في القصف الإسرائيلي أو بسبب المرض أو المجاعة وسوء التغذية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي، ولا يزال آلاف الأطفال وفق وزارة الصحة الفلسطينية تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم.