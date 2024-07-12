شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إرهابيين اثنين أحدهما قيادى فى تنظيم داعش شمال شرق العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم /الجمعة/، عن مقتل إرهابيين اثنين أحدهما قيادى خطر فى تنظيم /داعش/ ضمن محافظة ديالى شمال شرق البلاد .



وذكرت القيادة - فى بيان لخلية الإعلام الأمنى أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، من خلال الإجراءات التعبوية والمراقبة الفنية، فى متابعة قوات عصابات تنظيم /داعش/ الإرهابية المنهزمة، وبعملية نوعية بطولية، تمكنت قوة مشتركة من أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية والفوج الأول لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى، من محاصرة إرهابيين اثنين والاشتباك معهما فى أحد بساتين قرية العيد فى محافظة ديالى"، مشيراً الى أنه "تم قتلهما وقد كان أحدهما يرتدى حزاماً ناسفاً وبيده صاعق التفجير، وتم تفكيك الحزام من قبل فرق المعالجة".



وأضاف البيان أنه "ومن خلال المعلومات فإن أحد القتلى هو الإرهابى المجرم المكنى (أبو الحارث) ما يسمى مسئول خان بنى سعد ضمن قطاع ديالى".