شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد فلسطينى برصاص الاحتلال فى بلدة عبوين شمال غرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم /الجمعة/ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى بلدة (عبوين) شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.



وقال رئيس بلدية عبوين محمود حمد -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن الشاب على موفق موسى مزاحم (26 عاماً) استشهد بعد استهدافه من قبل جنود الاحتلال وإطلاق النار عليه بشكل مباشر، خلال مواجهات دارت فى أعقاب اقتحام للبلدة.



وأضاف أن الشهيد نقل إلى المركز الصحى فى بلدة جلجليا المجاورة وأعلن هناك عن ارتقائه، ومن ثم جرى نقل جثمانه إلى المستشفى الحكومى فى مدينة (سلفيت).



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت إصابة خطيرة جداً بالرصاص الحى فى الرأس من قرية عبوين.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قرى (رمانة، وزبوبا، وتعنك، والطيبة، وعانين، وفقوعة، وجلبون) فى محافظة جنين.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت تلك القرى، وشنت حملة تفتيش ونصبت حواجز عسكرية متنقلة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم قرية (المغير) شمال شرق رام الله.



وذكرت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المغير بعدة آليات عسكرية، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.



كذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم قرية (أم صفا) شمال غرب رام الله.



وقال رئيس مجلس قروى (أم صفا) مروان صباح إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم، واستولت على سطح منزل فيها وحولته لنقطة مراقبة.



ومن جهة أخرى، هاجم عدد من المستعمرين، اليوم، مركبات الفلسطينيين، قرب قرية شقبا، شمال غرب رام الله.



وأفاد شهود عيان، بأن نحو عشرة مستعمرين مسلحين، تواجدوا على الشارع الاستعمارى بالقرب من مدخل قرية شقبا، وهاجموا المركبات التى تحمل لوحة تسجيل فلسطينية بالحجارة.



كما اعتدى مستعمرون، اليوم، على شاب فى أراضى نبع العوجا، شمال مدينة أريحا، وحطموا مركبته.



وأفادت مصادر أمنية بأن مستعمرين اعتدوا بالضرب المبرح على شاب، وحطموا مركبته، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض، وذلك وسط تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي.