شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 3 مسيرات فى مناطق سيطرة الحوثيين باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعنلت القيادة المركزية الأمريكية اليوم تدمير 3 مسيرات فى مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، أكد نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون التصدى إلى هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت سينج - في تصريحات لقناة الحرة الأمريكية - إن جماعة الحوثي تجلب الكوارث لليمنيين باستهداف سفن المنطقة وتعرضها للخطر.



وأضافت أن واشنطن أقامت تحالفا يسمى "الازدهار" وهو عبارة عن تحالف بحري لحماية حرية الملاحة الدولية في المنطقة، مشيرة إلى أن الحوثيين يعرضون الأمن البحري إلى الخطر؛ حيث إنهم يهاجمون سفنا لا علاقة لها بإسرائيل أو حرب غزة وبذلك يصنعون الكوارث في منطقتهم، مؤكدة أن بلادها ستواصل العمل على محاسبة الحوثيين على أفعالهم.