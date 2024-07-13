شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلنون استهداف سفينة مرتين فى البحر الأحمر وفى باب المندب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحوثيون الجمعة استهداف سفينة مرتين الأولى فى البحر الأحمر والثانية في باب المندب لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع في بيان مصور: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدو بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحةِ اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة "Charysalis" في البحر الأحمرِ وباب المندب".

وأضاف أن استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأفاد يحيي سريع بأنه تم استهدافها مرتين الأولى في البحر الأحمر والثانية في باب المندب بعدد من الصواريخ البالستية والبحرية المناسبة والطائرات المسيرة.

وأكد المتحدث أن عمليات القواتِ المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يذكر أن جماعة "أنصار الله" بدأت منذ نوفمبر الماضي استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، "تضامنا مع قطاع غزة".

وحشدت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من حلفائهما تحالف تحت اسم "حارس الازدهار" للتصدي لعمليات الحوثيين في المنطقة.

ووجه التحالف منذ يناير الماضي ضربات إلى مواقع للحوثيين في اليمن، فيما أعلن الحوثيون أنهم سيستهدفون سفنا أمريكية وبريطانية ردا على أعمال التحالف.