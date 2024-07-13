الخليج اليوم .. موسم الرياض يحتضن كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

الرياض - كتب موسى القحطاني - تحذير صيفي من FLiRT.. انتشار متغير كورونا الجديد يثير القلق السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

موسم الرياض يحتضن كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

السعودية: تبرعنا بـ85 مليون دولار لمنظمات إنسانية ودولية بعد حرب غزة السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

"كرايسلر" تستدعي أكثر من 332 ألف سيارة في أميركا السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

الأغنى في العالم.. 16% من سكان هذه الدولة مليونيرات السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

بسبب موجة الحر.. قرار عاجل لتجنب وقوع حوادث قطارات بمصر اليوم السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

بصور وعلامات وردية.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من الأيام القليلة القادمة السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

غوتيريش: يتم دفع المدنيين في غزة إلى دوائر أعمق من الجحيم السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

"متجهات إلى السعودية للتسول".. اعتقال 8 مسافرات باكستانيات في مطار ملتان الدولي السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

المقاتلة السعودية هتان السيف تهزم المصرية إيمان بركة (فيديو) السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

"حماس" تقدم مقترحا جديدا لإدارة غزة بشكل مؤقت بعد انتهاء الحرب السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤