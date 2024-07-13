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الخليج اليوم .. موسم الرياض يحتضن كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

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الرياض - كتب موسى القحطاني - تحذير صيفي من FLiRT.. انتشار متغير الجديد يثير القلق السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

موسم الرياض يحتضن كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

: تبرعنا بـ85 مليون دولار لمنظمات إنسانية ودولية بعد حرب غزة السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

"كرايسلر" تستدعي أكثر من 332 ألف سيارة في أميركا السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

الأغنى في العالم.. 16% من سكان هذه الدولة مليونيرات السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

بسبب موجة الحر.. قرار عاجل لتجنب وقوع حوادث قطارات بمصر اليوم السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

بصور وعلامات وردية.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من الأيام القليلة القادمة السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

غوتيريش: يتم دفع المدنيين في غزة إلى دوائر أعمق من الجحيم السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

"متجهات إلى السعودية للتسول".. اعتقال 8 مسافرات باكستانيات في مطار ملتان الدولي السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

المقاتلة السعودية هتان السيف تهزم المصرية إيمان بركة (فيديو) السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

"حماس" تقدم مقترحا جديدا لإدارة غزة بشكل مؤقت بعد انتهاء الحرب السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

غزة واليمن والسودان تتصدر قائمة المستفيدين من مساعدات «دبي الإنسانية» خلال 2024 السبت ، ١٣ يوليو ٢٠٢٤

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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