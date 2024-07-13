الخليج اليوم .. السعودية: تبرعنا بـ85 مليون دولار لمنظمات إنسانية ودولية بعد حرب غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفاد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة بأن المملكة "قدمت تبرعات عاجلة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة تقدر بنحو 85 مليون دولار لعدد من المنظمات الإنسانية الدولية".

وقال السفير والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عبدالعزيز الواصل، في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر السنوي لمانحي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في نيويورك، إن "السعودية قدمت تبرعات عاجلة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع تقدر بنحو 85 مليون دولار لعدد من المنظمات الإنسانية الدولية، بما في ذلك ما تم تقديمه لـ"لأونروا" بمبلغ يصل إلى 55 مليون دولار، كما تم تسيير جوي من المساعدات الإغاثية، شمل إرسال 54 طائرة، و8 بواخر، حملت أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات، تضمنت مواد إيوائية وطبية وغذائية".

وشدد على "أهمية دعم وكالة "الأونروا" والحفاظ على ولايتها وإيجاد حلول مستدامة للتحديات المالية التي تواجهها"، مشيرا إلى أن السعودية "رحبت بنتائج التحقيق الصادر عن اللجنة المستقلة بشأن أداء وكالة الأونروا".

وأضاف الواصل أن "السعودية أكدت دعمها المستمر للشعب الفلسطيني لاسترجاع أراضيه، واستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

يذكر أن المؤتمر السنوي شهد إعلان 118 دولة عضوا في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، انضمامها لمبادرة الالتزامات المشتركة الهادفة إلى دعم وكالة الأونروا في مواجهة التحديات السياسية والمالية، والتأكيد على دورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وبوصفها ركيزة للاستقرار الإقليمي.

المصدر: "عكاظ"