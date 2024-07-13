شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الانتخابات البرلمانية فى سوريا الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الناخبون السوريون إلى صناديق الاقتراع الإثنين المقبل لاختيار نوابهم في الانتخابات البرلمانية الرابعة منذ 2011، وقد انتشرت صور عشرات المرشحين الطامحين للوصول إلى مجلس الشعب في الساحات والشوارع الرئيسية بدمشق.



وكان الرئيس بشار الأسد قد أصدر مرسوماً في مايو الماضى بإجراء الانتخابات البرلمانية في 15 يوليو، وفق بيان الرئاسة السورية.وفق "العربية" .

وبموجب المرسوم الرئاسي السورى، يبلغ عدد مقاعد مجلس الشعب في الدور التشريعي الرابع، الذي ستجرى الانتخابات لاختيار أعضائه، 250 مقعداً، من بينهم 127 مقعداً للفلاحين والعمال، و123 مقعداً لباقي الفئات.



ويشترط في المرشح لمجلس الشعب أن يحمل الجنسية السورية منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد أتمّ الخامسة والعشرين من عمره وألا يكون محكوما بجناية أو جنحة بحكم مبرم.

ويُمكن لأي سوري بلغ الثامنة عشر من عمره أن يُدلي بصوته، بعد حضوره بشكل شخصي إلى مركز اقتراع، كما أنه لا يمكن للمقيمين في مناطق عدة خارج سيطرة الحكومة أو ملايين اللاجئين الذين شرّدتهم الحرب المشاركة في الاقتراع.