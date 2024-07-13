شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات فلسطينية: مصر أولى الدول التي قدمت المساعدات الإنسانية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن مصر من أوائل الدول التي قدمت المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة، منذ بدء الحرب، رغم القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على إدخالها.

وقال الشوا - في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم /السبت/ - إن الاحتلال الإسرائيلي وضع قيودا كبيرة على إدخال المساعدات الإنسانية وخاصة بعد إغلاق معبر رفح، مشيرا إلى أن قطاع غزة يعاني من تناقص كبير في كميات مياه الشرب بسبب نقص الوقود والدمار الذي لحق بالبنية التحتية.

وأضاف أن النساء والأطفال يعانون من نوبات هلع وأمراض نفسية بسبب القصف الإسرائيلي المستمر للمناطق المأهولة بالمدنيين، مع نفاد الكثير من الأدوية النفسية، موضحا أن شبكة المنظمات الأهلية تقدم برامج دعم نفسي للنساء والأطفال في قطاع غزة.