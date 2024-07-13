الخليج اليوم .. الكويت.. ضبط شخص بحوزته 25 كيلوغراما من مخدر "الشبو"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تمكنت العناصر الأمنية الكويتية من ضبط متهم حاول تهريب 25 كيلوغراما من مادة "الشبو" المخدرة إلى البلاد، كانت مخبأة بطريقة مبتكرة عن طريق أحد الموانئ البحرية.

وذكرت وزارة الداخلية أن المضبوطات، التي كانت مخبأة بطريقة مبتكرة عن طريق أحد الموانئ البحرية، تقدر قيمتها بـ250 ألف دينار، فيما تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأشارت إلى أن الضبطية تأتي ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين عن القانون واستمرار اتخاذ التدابير اللازمة لتجفيف منابع التهريب والإتجار بالمواد المخدرة.