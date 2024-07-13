شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بيت لحم: مصر بقيادتها الرشيدة تصدت بقوة لمخطط تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ بيت لحم محمد طه اليوم السبت، أن مصر بقيادتها الرشيدة تصدت للمحاولات التي تستهدف إنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.



وقال طه ـ في تصريح خاص لقناة ( القاهرة) الإخبارية ـ إن مصر وقفت بشكل صلب وقوي أمام كافة الضغوط الدولية والاسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة ، مضيفا أن هناك أيضا محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ولكن الشعب الفلسطيني عبر تاريخه النضالي مر بأكثر من منعطف من المنعطفات الخطيرة التي تستهدف قضيته ووجوده واستطاع أن يتجاوز كل هذه الصعاب.



وأضاف أن فلسطين مستهدفة جميعها من رفح جنوبا حتى جنين شمالا ، وأن كل محافظات الوطن تتعرض لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة تستهدف الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية.



وأشار محافظ بيت لحم إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ يوميا عمليات مداهمة لمختلف التجمعات السكنية في محافظة بيت لحم (جنوب الضفة)، ويركز بالاخص على المخيمات الفلسطينية، مضيفا أن هذه الممارسات الاسرائيلية تتم في كل المحافظات لتهجير الشعب الفلسطيني إلا أنه سيظل ثابتا حتى يحقق حلمه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.