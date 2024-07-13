شكرا لقرائتكم خبر عن "الهدف محو فلسطين".. محافظ بيت لحم: اعتداءات المستوطنين تتم بحماية جنود الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد طه، محافظ بيت لحم، إن اعتداءات الاحتلال تستهدف جميع المدن والمحافظات الفلسطينية، مؤكدا أن كافة محافظات فلسطين تتعرض لهجمة إسرائيلية غير مسبوقة، وأضاف خلال لقاءه على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن اعتداءات المستوطنين تتم تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الاحتلال يهدف من العدوان الحالي إلى تهجير الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة مستوطنين، وتستهدف الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أراضي الفلسطينيين بالضفة، وأوضح أن الاحتلال يستهدف الأرض والهوية الفلسطينية، ويزيد من إقامة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، مؤكدا أن الاحتلال يشن حملات اعتقال ومداهمات يومية في المحافظات والمدن الفلسطينية.

وتابع: "عمليات الاقتحام تتم بشكل شبه يومي، يرافقها تدمير بالغ للبنية التحتية لمحافظات الضفة".