شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال قرب الحدود مع لبنان وحققنا إصابات والان مع تفاصيل الخبر

قال حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة ميتات قرب الحدود مع لبنان وحققنا إصابات مباشرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

يُذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لجماعة "حزب الله"، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.