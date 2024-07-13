شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: ادعاءات إسرائيل باستهداف قيادات في خان يونس كاذبة وللتغطية على المجزرة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حركة حماس، أن ادعاءات الاحتلال حول استهداف قيادات في خان يونس، إنما هي ادعاءات كاذبة، وهذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ويتبين كذبها لاحقا، وأن هذه الادعاءات الكاذبة إنما هي للتغطية على حجم المجزرة المروعة التي نفذت في مواصي خان يونس

وقالت الحركة في بيان إن "مجزرة مواصي خان يونس استمرار للإبادة النازية ضد شعبنا، والإدارة الأمريكية شريك مباشر في هذه الجريمة، مشيرة إلى أنها تشكّل تصعيداً خطيراً في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب، والتي تُرتَكَب في قطاع غزة على يد النازيين الجدد".



وأضافت: "هذه المجزرة البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني، استهدفت منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، وهي منطقة صنّفها جيش الاحتلال على أنها "مناطق آمنة"، ودعا المواطنين للانتقال إليها، حيث استهدفت طائرات ومدفعية ومُسَيَّرات الاحتلال بشكل مكثّف ومتتالٍ خيام النازحين بمختلف أنواع الأسلحة، ليسقط مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء العزل".



وتابعت الحركة: "أن مجزرة مواصي خانيونس؛ والتي استهدفت منطقة تكتظ بأكثر من ثمانين ألفاً من النازحين؛ هي تأكيدٌ واضحٌ من الحكومة الصهيونية، على مضيها في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، عبر الاستهداف المتكرر والممنهج للمدنيين العزل، في الخيام ومراكز النزوح والأحياء السكنية، وارتكاب أبشع الجرائم بحقّهم، غير مكترثةٍ بدعوات وقف استهداف المدنيين الأبرياء، أو ملتفتة لأيٍ من قوانين الحروب التي تفرِض حمايتهم."

واختتمت قائلة: "إن هذا الاستهتار بالقانون والمعاهدات الدولية، والانتهاكات الواسعة ضد المدنيين العزل، لم تكن لتتواصَل، لولا الدعم الذي توفره الإدارة الأمريكية لحكومة المتطرفين الصهاينة وجيشها الإرهابي، عبر تغطية جرائمها، ومدها بكل سبل الإسناد السياسي والعسكري، وشلّ يد العدالة الدولية عن القيام بدورها تجاه هذه الجرائم، وهو ما يجعلها شريكةً بشكلٍ كامل فيها".

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الهدف من قصف خان يونس، هو استهداف قائد الذراع العسكري لحركة حماس محمد الضيف، لكنها أشارت إلى أنه لا توجد معلومات حول نتائج الحدث.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الشخصية الثانية مع محمد الضيف هو القيادي في الذراع العسكري لحماس، رافع سلامة.