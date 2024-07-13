شكرا لقرائتكم خبر عن 38443 شهيدًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي.. وعشرات الجثث تحت الركام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 281 على التوالي إلى 38443 شهيداً، ونحو88481 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 61 فلسطينياً وإصابة 129 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب أربع مجازر بحق العائلات، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.