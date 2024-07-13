شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل 5 سجناء أطلقوا النيران داخل السجن المركزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قيادة مصلحة السجون الصومالية، مقتل جميع السجناء الذين أطلقوا الرصاص، صباح اليوم السبت، داخل السجن المركزي بالعاصمة مقديشو.



وقال بيان صادر عن القيادة العامة في الصومال حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم، إنه تم القضاء على 5 سجناء حاولو الإخلال بأمن السجن المركزي بعد أن تبادلو إطلاق النار مع حراس السجن.



وأوضح البيان، أن هولاء السجناء تم الحكم عليهم بالإعدام سابقاً لإنتمائهم إلى صفوف مليشيات الخوارج.