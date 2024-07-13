شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية السعودية": ترحيل 11 ألفًا من مخالفى أنظمة الإقامة والعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الماضى ، عن ضبط 20093 مخالفًا، منهم 12460 مخالفًا لنظام الإقامة، و 5400 مخالف لنظام أمن الحدود، و 2233 مخالفًا لنظام العمل. وفق "سبق" .

وتمت إحالة 9438 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3833 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11655 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال؛ يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.