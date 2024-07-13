شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة أكثر من 100 فلسطيني في مجزرة للاحتلال جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

استهداف المدنيين

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب أكثر من 100 فلسطيني اليوم، في قصف مكثف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أكثر من 50 شهيداً وعشرات الإصابات في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي ضد النازحين.ولفتت النظر إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت كل من حاول إسعاف المصابين.ونددت وزارة الصحة الفلسطينية بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النازحين في خان يونس، مؤكدة أنها تأتي في سياق المجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.