شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة بلدات جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم /السبت/، قصف عدة بلدات جنوب لبنان.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان بتعرض أطراف بلدتى الطيرى وحانين، عصر اليوم، لقصف مدفعى بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا، ومصدرها مواقع قوات الاحتلال الإسرائيلى داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن القصف تسبب فى اندلاع حرائق فى المنطقة.



كما شن الطيران الحربى الإسرائيلى غارة مستهدفا بلدة عيتا الشعب بصاروخى جو-أرض، إلى جانب غارة من مسيرة استهدفت أطراف بلدة حولا منطقة وادى الدلافة.



وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق على علو منخفض فوق القطاعين الغربى والأوسط، بالإضافة إلى عدد من المسيرات تحلق أيضا فوق قرى قضاء صور، لاسيما فى أجواء قرى الناقورة الحبين وطير حرفا.



من جانبه، أعلن حزب الله اللبنانى استهداف التجهيزات التجسسية فى موقع راميا، وإصابتها إصابة مباشرة.