شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء وجرحى مجزرة خيام النازحين إلى 360 فلسطينياً والان نبدء بالتفاصيل

مجزرة مروعة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء والجرحى في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خياماً للنازحين، في منطقة مواصي غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة إلى 360 فلسطينياً.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أكثر من 71 شهيداً و 289 إصابة في مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي ضد النازحين.ولفتت النظر إلى أن طائرات الاحتلال تستهدف كل من يحاول إسعاف المصابين، ومن بينهم مسعفون وعناصر من الدفاع المدني.ونددت وزارة الصحة الفلسطينية بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النازحين في خان يونس، مؤكدة أنها تأتي في سياق المجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.