شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يدعو للتوصل إلى حل نهائي لأزمات الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي حرص البرلمان على دعم ومساندة جميع الجهود التي يبذلها قادة الدول العربية للدفاع عن قضايا الأمة العربية وصون مقدراتها.

وقال العسومي، في كلمته خلال الجلسة العامة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عُقِدَت بمقر الجامعة العربية اليوم: إن الشعب الفلسطيني لا يزال يتعرض لأبشع صور حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ولا يزال المجتمع الدولي يقف عاجزًا أمام كيان الاحتلال الغاشم، وضربه بعرض الحائط كافة قيم ومبادي القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن الموقف الدولي المُخزي والمتخاذل من المجازر والجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الغاشم بحق الشعب الفلسطيني وآلية تعامل مجلس الأمن الدولي معها على مدار تسعة أشهر، يجب أن تكون نقطة تحول فاصلة في إعادة النظر في القواعد الحاكمة للنظام الدولي الحالي. حل نهائي للأزمات وأشار إلى أن التطورات الخطيرة التي يمر بها السودان تنطوي على مخاطر كبيرة ليس فقط على مقدرات الشعب السوادني وأمنه واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه، بل على منظومة الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل، مطالبًا بانخراط أكبر ومباشر للدول العربية من أجل التوصل لحل سوداني عربي خالص لتلك الأزمة.

ودعا إلى تكثيف الجهود العربية للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل للأزمة اليمنية، ينهي معاناة الشعب اليمني، مؤكدًا استعداد البرلمان العربي للانخراط في أية جهود تهدف إلى الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته، والتوصل إلى حل مستدام لهذه الأزمة.

وجدد رئيس البرلمان العربي الدعوة للأطراف الليبية إلى المضي قُدمًا نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واستكمال الاستحقاقات المؤجلة، على نحو يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.