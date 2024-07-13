شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تدين مجزرة الاحتلال بحق النازحين جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

مجزرة الاحتلال

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي إقدامَ سُلطات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مجزرةٍ في "خانيونس" راح ضحيتَها أكثرُ من 100 فلسطيني بين شهيدٍ ومُصاب.وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بالجريمة الشنعاء، ومواصلة الاحتلال لانتهاكاته السافرة لكلّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.وشدَّد على الضرورة المُلحّة لتدخُّل المجتمع الدولي لإيقاف السلسلة المتواصلة من المذابح المروّعة التي تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابَها من دون رادع.