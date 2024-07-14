شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 123 وإصابة المئات.. جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتواصل في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في مجزرتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، استشهد 123 فلسطينيًا وأصيب المئات بجروح اليوم.

وارتفع عدد شهداء مجزرة المواصي التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النازحين إلى 90 فلسطينيًا و300 جريح. مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة ووصفت المصادر الطبية جروح عدد كبير منهم بالخطيرة، كما استشهد 22 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، في مجزرة ثانية ارتكبتها قوات الاحتلال.

وقصفت بالصواريخ المسجد الأبيض في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة، لحظة تأدية صلاة الظهر. في سياق متصل، استشهد 11 فلسطينيًا إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل وتجمعات للفلسطينيين في دير البلح والنصيرات وسط قطاع غزة. انهيار المنظومة الصحية وحذر مستشفى ناصر جنوب القطاع، من استمرار انهيار المنظومة الصحية داخل أقسامها، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود.

ودعت كل المؤسسات الطبية الدولية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة جرحى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

