شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين وإصابة 4 حوثيين فى هجمات للجيش اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اليمنى عن تصفية اثنين من عناصرالحوثيين وإصابة أربعة آخرين، السبت، في مواجهات بمنطقة غرب مدينة تعز اليمنية .



ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري يمني قوله "إن عناصر الحوثيين حاولت التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في تبة ياسين شمال غرب المدينة مما أدى الي اشتباكات مع أفراد الجيش وقتل اثنين من العناصر وإصابة أربعة آخرين بجروح ولاذ البقية بالفرار".



وأضاف المصدر أن عملية التسلل تمت بالتزامن مع قصف الطيران المسير التابع للحوثيين، وقصف مدفعي على مواقع الجيش اليمني في جبهات الضباب غرب تعز .