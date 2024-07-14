شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: قوات التحالف نفذت 13 عملية عسكرية غير مصرح بها فى سوريا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليج إجناسيوك، إن طائرات ومسيرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفّذت 13 عملية توغل "غير مصرح بها" في المجال الجوي السوري فوق منطقة التنف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح إجناسيوك، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه "في منطقة التنف، تم تسجيل 13 انتهاكا للمجال الجوي للجمهورية العربية السورية من قبل التحالف عن طريق الطائرات المقاتلة من طراز F-15 وزوج من الطائرات المقاتلة من طراز رافال وزوج من الطائرات المقاتلة من طراز تايفون واثنين من أزواج الطائرة الهجومية من طراز ثاندر بولت ومركبة جوية بدون طيار متعددة الأغراض من طراز MQ-1C خلال ال 24 ساعة الماضية".

وأضاف المسؤول العسكري الروسي "بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل سبعة انتهاكات من قبل التحالف لبروتوكولات عدم الاشتباك التي تم التوصل إليها في 9 ديسمبر 2019، تتعلق برحلات الطائرات بدون طيار، غير المنسقة مع الجانب الروسي، خلال اليوم الماضي".

ولفت إجناسيوك إلى أنه تم تسجيل أربع هجمات قصف شنتها جماعات إرهابية محظورة في روسيا على مواقع الجنود السوريين في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال ال 24 ساعة الماضية أيضاً.