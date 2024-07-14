شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والسعودية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، مع سفيرة العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية طالب السهيل، ورئيس لجنة الصداقة والأخوة العراقية السعودية في مجلس النواب شعلان الكريم، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.



وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، أن السفيرة صفية السهيل، أشادت بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بفضل توجيهات القيادات العليا في البلدين، وأشارت إلى توجهات المملكة بالانفتاح على العراق وزيادة الاستثمار، كما أشادت بالنهضة الاقتصادية للمملكة".



ومن جانبه، أشاد أمير منطقة الرياض بتطور العلاقات بين البلدين، وبجهود السفيرة صفية السهيل، التي حققت نتائج ملحوظة في تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بين الجانبين منذ تسلمها مهامها في الرياض قبل نحو عام.