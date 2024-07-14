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استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

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واس- غزة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أربعة شهداء من عائلة واحدة، من داخل شقة سكنية في شارع الجلاء.

قصف مكثف

في سياق متصل، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، وفق ما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.
وترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للأحياء الجنوبية من مدينة غزة، والمناطق الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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