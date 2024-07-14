شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب في الضفة الغربية تنديدا بالمجازر الإسرائيلية على غزة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مدن بالضفة الغربية المحتلة، من بينها جنين وطولكرم، إضرابا اليوم الأحد، تنديدا بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة والتي كان آخرها مجزرتي مواصي خان يونس ومخيم الشاطئ أمس.

وبثت منصات محلية فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لإغلاق محال تجارية أبوابها، صباح اليوم، بكل من جنين ومخيم الدهيشة في بيت لحم وطولكرم، استجابة لدعوات للإضراب العام في الضفة المحتلة.

وشاركت جماهير فلسطينية في مدينة جنين ومخيمها، مساء اليوم السبت، في وقفة ومسيرة، تنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في قطاع غزة.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الكبير في مخيم جنين باتجاه المدينة، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وآخرها مجزرة مواصي خان يونس جنوب القطاع، والداعية إلى الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية للتصدي لهذه الجرائم.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا ووقف الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال عليه، منددين بالصمت الدولي إزاء استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا.