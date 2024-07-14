الخليج اليوم .. قبل زفافها بساعات.. وفاة عروس وعائلتها بحادث مروري في الجوف

الرياض - كتب موسى القحطاني -

توفيت اليوم عائلة مكونة من أب وزوجته وابنه وابنته، في حادث مروري أليم، قبل حفل زواج الفتاة المقرر يوم غد الأحد، وتناقل رواد منصة "إكس" بحزن شديد خبر تعرُّض عائلة من منطقة الجوف لحادث مروري أليم.

وفي تفاصيل الخبر، تعرُّضت العائلة التي تضم ‏الأب بسام الشراري، وزوجته أماني الشراري، وابنهما "بتال"، ‏وابنتهما "همس" لحادث مأساوي؛ إذ فُقدت إثره، وتداولوا أيضًا بطاقة الدعوة التي بعثتها الأم لأقاربها ورفيقاتها؛ لدعوتهم إلى حضور حفل عقد قران ابنتها "همس" يوم غد الأحد 8/ 1/ 1446هـ.

كما نقل المغردون من أبناء المنطقة خبر تأدية صلاة الجنازة على العائلة عقب صلاة ظهر اليوم في جامع الإيمان بطبرجل.