شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يعلن مقتل أكثر من 100 عنصر للدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 100 عنصر من قوات الدعم السريع خلال عمليات عسكرية في العاصمة الخرطوم.



وأوضح المكتب - في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا) - أن القوات المسلحة السودانية نفذت يوم أمس /السبت/ عددا من العمليات النوعية بالعاصمة كانت حصيلتها مقتل أكثر من 100 عنصرا من قوات الدعم السريع، وجرح العشرات، بالإضافة إلى تدمير عدد من المركبات القتالية.