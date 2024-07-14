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الجيش السودانى يعلن مقتل أكثر من 100 عنصر للدعم السريع

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 100 عنصر من قوات الدعم السريع خلال عمليات عسكرية في العاصمة الخرطوم.


وأوضح المكتب - في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا) - أن القوات المسلحة السودانية نفذت يوم أمس /السبت/ عددا من العمليات النوعية بالعاصمة كانت حصيلتها مقتل أكثر من 100 عنصرا من قوات الدعم السريع، وجرح العشرات، بالإضافة إلى تدمير عدد من المركبات القتالية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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