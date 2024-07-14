الخليج اليوم .. اليمن.. مقتل وإصابة 6 عناصر حوثية بمواجهات في تعز

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قُتل وأصيب ستة من عناصر جماعة الحوثي، السبت، بنيران قوات الجيش اليمني، في جبهات محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن اثنين من عناصر جماعة الحوثي قتلا وأصيب أربعة آخرون في مواجهات مع قوات الجيش غرب مدينة تعز.

وأضاف أن عناصر جماعة الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش في تبة ياسين شمال غرب المدينة ما أدى الي اشتباكات مع أفراد الجيش وقتل اثنان من العناصر وأصيب أربعة آخرون بجروح ولاذ البقية بالفرار.

وأشار المصدر إلى أن عملية التسلل تمت بالتزامن مع قصف الطيران المسير التابع لجماعة الحوثي، وقصف مدفعي على مواقع الجيش في جبهات الضباب غربي المدينة.

والأربعاء الماضي، أفادت مصادر حقوقية أن 8 مدنيين، بينهم أطفال ونساء، سقطوا بين قتيل وجريح إثر قصف لجماعة الحوثي على مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز.

وقالت الناشطة الحقوقية القاضية إشراق المقطري إن قذيفة مصدرها جماعة الحوثيين أودت بحياة 3 مدنيين وإصابة خمسة آخرين في قرية حبور التابعة لمنطقة الشقب في ‎مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز.

وأضافت أن الحادثة أدت لمقتل رجل وطفلتين، فيما كان جميع المصابين الخمسة من الأطفال والنساء.

وأكدت المقطري أن القاطنين في مديريات التماس بتعز لا يزالون يتعرضون للقصف والقنص من قبل جماعة الحوثيين، رغم ما يسمى "هدنة أممية".