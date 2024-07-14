الخليج اليوم .. وزيرا الخارجية السعودي والتركي يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتطبيق "حل الدولتين"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شدد وزير خارجية تركيا هاكان فيدان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة و إيصال المساعدات الإنسانية والتأكيد على إحياء المسار السياسي عبر حلّ الدولتين

وزيرا الخارجية السعودي والتركي يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتطبيق "حل الدولتين"

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي: "ناقشنا عدة ملفات إقليمية ودولية مهمة، على رأسها دعمنا لضرورة وقف إطلاق النار في غزة".

ولفت فيدان إلى أن "إسرائيل ونتنياهو، ليست لديهما أية نية للسلام والوصول لاتفاق، بل يشاركان بالمفاوضات بشكل استعراضي (بروباغاندا)، والهجمات التي حدثت أمس تؤكد ذلك.. إسرائيل ونتنياهو يعرقلان دائما أي اتفاق لوقف إطلاق النار ".

وتابع قائلا: "يجب أن نقول بقوة إن المسؤولين الإسرائيليين يحب أن يمثلوا أمام المحاكم الدولية.. ويجب أن تنسحب إسرائيل من غزة، كي تبدأ عملية الإعمار".

وشدد على أن الحلّ الجذري يكمن بدعم وتطبيق حلّ الدولتين على حدود عام 1967، وأن أي سلام (غير عادل) في فلسطين، لا يمكن أن يدوم.

وأوضح أن تركيا والسعودية أكدتا على ضرورة إحلال السلام في المنطقة

من جانب آخر لفت فيدان إلى أنه بحث مع نظيره السعودي تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها، في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، منوها بأن "السعودية هي إحدى أكبر الدول التي يعمل بها مقاولون أتراك، وعليه تقدّم شركاتنا إسهامات مهمة في مشروع رؤية 2030 واستضافة المونديال..ناقشنا وأكدنا على ضرورة تعزيز تعاوننا العسكري والأمني".

من جانبه، شدد وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر في اسطنبول، على التطابق مع الجانب التركي بخصوص غزة وسوء الأوضاع المأساوية التي يعيشها القطاع، وضرورة الوصول الفوري لوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وأكد على ضرورة إيجاد تحرك سياسي فاعل من خلال إحياء مسار حلّ الدولتين.

وأضاف فرحان: "ناقشنا التحرّك المشترك في إطار اللجنة المشتركة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية

من جانب آخر شدد فرحان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.