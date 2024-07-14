اخبار الخليج

تجدد الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات فى جنوب لبنان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات فى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، بأن الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت بلدات: عيتا الشعب، وميس الجبل، وحولا، وبني حيان، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة الخيام تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء الجنوب.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements