شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات فى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، على عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، بأن الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت بلدات: عيتا الشعب، وميس الجبل، وحولا، وبني حيان، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة الخيام تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء الجنوب.