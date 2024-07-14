شكرا لقرائتكم خبر عن في قصف مدرسة للأونروا.. استشهاد 12 فلسطينيًا وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

شهداء قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد 12 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأوضحت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، أن الطواقم الطبية انتشلت 12 شهيداً على الأقل، في قصف استهدف مدرسة للأونروا غرب مخيم النصيرات، وهي المرة الثالثة في غضون أقل من أسبوعين التي تستهدف فيها قوات الاحتلال مدارس للأونروا وسط القطاع غزة.وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 38584 شهيدًا، ونحو 88881 جريحًا معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 141 فلسطينياً وإصابة 400 بجروح مختلفة بعضها خطيرة.