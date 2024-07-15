شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة جديدة.. 15 شهيدًا في مجزرة مدرسة أبو عريبان وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء مجزرة مدرسة أبو عريبان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم إلى 15 شهيداً و80 جريحاً.

وأفاد مدير مستشفى العودة بمخيم النصيرات إلى أن أكثر من ٧٠% من جرحى المجزرة الجديدة هم من النساء والأطفال النازحين. قطاع غزة وفي السياق، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في أعقاب المجزرة الجديدة التي استهدفت فيها قوات الاحتلال آلاف النازحين في مدرسة للأونروا، أن ما يحدث خطير للغاية ويزج بـ ١.٨ مليون فلسطيني في مساحة ضيقة للغاية، وأنه لامكان آمناً في غزة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 38584 شهيدًا، ونحو 88881 جريحًا معظمهم من النساء والأطفال.