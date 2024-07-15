شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء والمناصب.. الإمارات تعلن تشكيلًا وزاريًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيلًا وزاريًا جديدًا في بلاده، شمل تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.

وتعيين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مهامه وزيرًا للخارجية. هيكلة منظومة التعليم كما أعلن الشيخ محمد بن راشد اعتماد هيكلة رئيسة جديدة لمنظومة التعليم في بلاده، لتصبح سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم، وتعيين عبدالرحمن العور وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بالإضافة إلى مهامه الحالية وزيرًا للتوطين والموارد البشرية.

وتعيين أحمد بالهول وزيرًا للرياضة، وإعادة تشكيل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة إلى وزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وإنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وضمن التغييرات الجديدة في الحكومة الاتحادية تعيين علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال.