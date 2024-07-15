شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربى يرسل برقية تضامن إلى ترامب إثر تعرضه لمحاولة اغتيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث العاهل المغربى الملك محمد السادس برقية إلى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، عبَّر له فيها عن تعاطفه وتضامنه، إثر محاولة الاغتيال التى تعرض لها أثناء تجمع انتخابى فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية.



وأدان العاهل المغربى -فى البرقية- العنف السياسي، متمنيًا للرئيس الأمريكى السابق شفاءً عاجلًا حتى يتمكن من مواصلة خدمة بلاده.