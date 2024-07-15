شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. موعد فتح وإغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح سوريا أبواب لجان الاقتراع للانتخابات التشريعية صباح اليوم الاثنين عند الساعة الـ 7 صباحا، حيث يبلغ عدد لجان الاقتراع 8151 مركزا.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، يبلغ عدد المستمرين بالترشيح 1516 مرشحاً، بينهم 409 فى القطاع (أ)، و1107 فى القطاع (ب)، يتنافسون على 250 مقعداً فى مجلس الشعب، وتم إعداد لوائح بأسمائهم وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع، والتى بلغ عددها 8151 مركز اقتراع فى جميع المحافظات السورية.

وتجرى عملية الانتخاب التشريعية فى سوريا بإشراف من اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية، بدءاً من الترشيح وحتى إعلان النتائج، حيث أدى جميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب فى المحافظات اليمين القانونية.

وأشارت وكالة الأنباء السورية، أن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها لاستقبال الناخبين من الساعة الـ7 صباحاً حتى الساعة الـ 7 مساء، مع إجازة مديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر.

وبحسب الوكالة، قامت وزارة الداخلية السورية بتأمين كل مستلزمات العملية الانتخابية، وتم توزيعها على مراكز الاقتراع، وتشمل الحبر السرى والمغلفات والسجلات ومحاضر لجان الانتخاب ومحاضر الفرز.

وأشارت الوكالة السورية، إلى أن الانتخاب حق لكل مواطن سورى متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون الانتخابات العامة السورية، ويتمتع بحق الانتخاب كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره.