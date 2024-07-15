شكرا لقرائتكم خبر عن السوريون يتوافدون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ السوريون التوافد إلى المراكز الانتخابية فى المحافظات مع فتح صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية للدور التشريعى الرابع فى سوريا.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، يبلغ عدد المرشحين 1516 مرشحاً في القطاع أ 409، وفي القطاع ب 1107 يتنافسون على 250 مقعداً فى مجلس الشعب، وتم تحديد 8151 مركزا للاقتراع بجميع المحافظات.

وفي دير الزور توافد الناخبون إلى المراكز الانتخابية في المحافظة لاختيار 14 عضواً 8 فئة أ و6 فئة ب يمثلون المحافظة من بين 43 مرشحاً لعضوية المجلس الجديد، حيث بلغ عدد المرشحين في الفئة أ 23 مرشحاً و20 مرشحا فئة ب.

وبين رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات السورية القاضي حسين الزغير أن عدد المراكز الانتخابية في المحافظة 275 مركزاً، إضافة إلى مركز مخصص لأبناء محافظة الرقة وآخر لأبناء محافظة القنيطرة.

وفي دائرتي حلب وريفها، بلغ عدد مراكز الاقتراع 1105 مراكز وفق رئيس اللجنة القضائية الفرعية لمدينة حلب القاضي المستشار حسان ناصر، مشيراً إلى أن عدد مراكز الاقتراع بالمدينة 450 مركزاً حيث تم توزيع الصناديق على كافة المراكز الانتخابية وتجهيزها بكافة اللوازم الضرورية للعملية الانتخابية .