شكرا لقرائتكم خبر عن مستعمرون يؤدون طقوسا تلمودية في المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستعمرون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفاد شهود عيان بأن مستعمرين دخلوا بأكثر من مجموعة من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

وأضافوا أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.