شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة يدخل يومه الـ 283.. شهداء وجرحى في غارات على القطاع والان مع تفاصيل الخبر

مع دخول اليوم الـ283 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على أحياء تل الهوا، والشيخ عجلين، والصبرة في القطاع، فيما أطلقت الطائرات المروحية النار صوب المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن مدفعية الاحتلال قصفت محيط شارع 8 بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وانتشل مسعفي الهلال الأحمر جثامين 5 شهداء بينهم 3 أطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية، منزلا لعائلة المناعمة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها على منطقة المغراقة وأطراف مخيم النصيرات الشمالية، والمناطق الشرقية لمخيم البريج، إضافة إلى إطلاق نار من مروحيات الاحتلال شمال غرب مدينة الزهراء.

كما أطلق الطيران الحربي المروحي صاروخا على شقة سكنية في محيط مدراس العودة ببلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي مدينة رفح، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على المناطق الغربية من المدينة، بالتزامن مع إطلاق النار من الطيران المروحي.