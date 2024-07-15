إندونيسيا تعتزم زيادة إسهاماتها للأونروا بمقدار 1.2 مليون دولار

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القاهرة - سامية سيد - تعتزم إندونيسيا زيادة إسهاماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمقدار 1.2 مليون دولار أمريكى، كشكل من أشكال الدعم الملموس لعملها مع اللاجئين الفلسطينيين.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم الاثنين، أن "الحكومة أعلنت من خلال الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة أرماناثا ناصر، في مؤتمر التعهدات للأونروا، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يوم الجمعة الماضى، التزاما جديدا في شكل زيادة الإسهامات الطوعية المنتظمة بمقدار 1.2 مليون دولار أمريكي سنويا بدءا من عام 2024"، بحسب وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية.

وأضاف أن بالإضافة إلى التعهد بزيادة المساهمة السنوية، فإن إندونيسيا ملتزمة بتقديم منحة بقيمة مليوني دولار للمساعدة في تلبية الاحتياجات في "نداء الأونروا العاجل" في الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2024.

وتابع: أن "إندونيسيا أعربت أيضا عن التزامها بالسعي للحصول على تمويل مبتكر للأونروا، بما في ذلك إشراك المجتمع الإندونيسي من خلال استكشاف الشراكات مع مؤسسات إدارة الزكاة".