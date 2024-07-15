الخليج اليوم .. مجدداً.. حادث على بعد 70 ميلاً بحرياً جنوب الحديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

على وقع استمرار التوترات بالبحر الأحمر، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية.

غرب الحديدة

وأكدت الهيئة أنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية.

كما أضافت أنه يجري تحري الواقعة لكن لم تقدم أي تفاصيل.

جاء هذا بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية الجمعة الماضية، أن قوات أميركية دمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة لجماعة الحوثي اليمنية في منطقة تسيطر عليها الجماعة في اليمن.

من جهته قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، الجمعة، إن الجماعة استهدفت السفينة ‬‬تشاريساليس مرتين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة.

ومنذ الخريف الماضي يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

توتر بالبحر الأحمر

يذكر أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يشن غارات منذ أشهر، تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.